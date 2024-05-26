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26 мая, 00:05

Раскрыт рецепт фирменного салата Лукашенко "Молодость", которым он угощал Путина

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Белоруссию лидер республики Александр Лукашенко угощал российского коллегу фирменным салатом "Молодость". Как передаёт kp.ru, об этом блюде стало известно ещё в 2022 году, когда глава Белоруссии пригласил в дом своей матери героя России, уроженца Минской области Олега Новицкого.

Лукашенко делает салат "Молодость". Видео © Telegram / Пул Первого

Тогда момент приготовления фирменного блюда попал на видео. Основным его ингредиентом является зелёный лук-перо, который Лукашенко на предоставленных кадрах нарезал полосками примерно по сантиметру, после чего начал активно толочь.

Находившийся тогда рядом с политиком Новицкий отметил, что лук издаёт обильный аромат, и назвал его классным. Белорусский лидер в ответ предупредил, что из продукта должна выйти вся горечь.

Также сообщалось, что на тазик салата уйдёт примерно две банки сметаны, которая вместе с зеленью затем посыпается по вкусу морской солью. Кроме того, в блюдо нужно добавить огурец, только совсем немного, чтобы не перебить основной вкус. А вот яйцо натирается уже в тарелку.

Путин на встрече с Лукашенко в Минске пригласил его в Россию
Путин на встрече с Лукашенко в Минске пригласил его в Россию

Ранее Life.ru писал, что визит президента России Владимира Путина в Белоруссию длился 25 часов, из которых 14 он работал и общался с Александром Лукашенко. Во время пребывания в республике белорусский лидер угостил российского коллегу драниками и фирменным салатом.

Обложка ©

Telegram / Пул Первого

Алексей Соловьёв
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