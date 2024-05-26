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25 мая, 23:11

Суд в Москве арестовал мужчину за призывы к терроризму в соцсетях

Перовский районный суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в призывах к осуществлению террористической деятельности в столице РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

"Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Балтрушевича Сергея Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в соцсетях призывал людей устраивать теракты в Москве. Он заключён под стражу до 22 июля.

Балтрушевича задержали 11 мая, на него составили два протокола по делу о мелком хулиганстве. По одному его оштрафовали на тысячу рублей, а по другому арестовали на десять суток. После выхода мужчину вновь задержали и возбудили против него уголовное дело о призывах к терроризму.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

Никита Никонов
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