Бежавшая в Грузию феминистка заочно арестована за ликование из-за убийства Татарского Суд заочно арестовал активистку Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма 17 мая, 08:49 Залина Маршенкулова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mayachok_antihrista

Суд Москвы вынес решение о заочном аресте журналистки и фемактивистки Залины Маршенкуловой, которая стала фигуранткой уголовного дела об оправдании террористических актов. Об этом говорится в пресс-службе судебной инстанции.

"Постановлением Перовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Маршенкуловой Залины Хамидовны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента её фактического задержания", — сказано в тексте.

В отношении журналистки заведено дело по ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В частности Маршенкулова оправдывала убийство военкора Владлена Татарского, выступавшего в защиту СВО.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Авторы Татьяна Миссуми