Бежавшая в Грузию феминистка заочно арестована за ликование из-за убийства Татарского
Суд заочно арестовал активистку Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма
Залина Маршенкулова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mayachok_antihrista
Суд Москвы вынес решение о заочном аресте журналистки и фемактивистки Залины Маршенкуловой, которая стала фигуранткой уголовного дела об оправдании террористических актов. Об этом говорится в пресс-службе судебной инстанции.
"Постановлением Перовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Маршенкуловой Залины Хамидовны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента её фактического задержания", — сказано в тексте.
В отношении журналистки заведено дело по ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В частности Маршенкулова оправдывала убийство военкора Владлена Татарского, выступавшего в защиту СВО.
Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где в тот момент проходил творческий вечер Владлена Татарского, произошёл взрыв. Сам военкор погиб, несколько посетителей пострадали. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку со спрятанной внутри бомбой. Маршенкулова была объявлена в розыск в апреле этого года после того, как оправдала теракт в отношении Татарского в своём телеграм-канале. Журналистка уехала из России после начала СВО. Сама она писала в соцсетях, что перебралась в Грузию через Армению.
* Внесена в список террористов и экстремистов.