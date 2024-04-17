Феминистка Залина Маршенкулова объявлена в федеральный розыск
Российская феминистка Залина Маршенкулова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mayachok_antihrista
Известную феминистку, журналистку и блогершу Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск. Карточка с её фотографией и личными данными появилась в среду, 17 апреля, в электронной базе МВД России. Ведомство информирует, что гражданка разыскивается "по статье УК РФ", а по какой именно, ранее сообщал Life.ru: Маршенкулова подозревается в оправдании терроризма из-за поста в Telegram, посвящённом убийству Владлена Татарского.
Сама Маршенкулова покинула Россию после начала специальной военной операции и уехала в Грузию. Её планируют арестовать заочно.
Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где в тот момент проходил творческий вечер Владлена Татарского, произошёл взрыв. Сам военкор погиб, несколько посетителей пострадали. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба.
* Внесена в список террористов и экстремистов.