Феминистка Залина Маршенкулова объявлена в федеральный розыск

Известную феминистку, журналистку и блогершу Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск. Карточка с её фотографией и личными данными появилась в среду, 17 апреля, в электронной базе МВД России. Ведомство информирует, что гражданка разыскивается "по статье УК РФ", а по какой именно, ранее сообщал Life.ru: Маршенкулова подозревается в оправдании терроризма из-за поста в Telegram, посвящённом убийству Владлена Татарского.