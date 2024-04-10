Феминистка Дарья Серенко* объявлена в розыск по уголовной статье
Феминистка Дарья Серенко*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / serenko_daria
Феминистка Дарья Серенко* объявлена в розыск по уголовной статье. Информация следует из базы МВД России.
"Серенко* Дарья, 23.1.1993. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в сообщении на сайте ведомства.
Также в розыск был объявлен экс-главред телеканала "Дождь"*, российский журналист Михаил Зыгарь*. Ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело в связи с распространением заведомо ложной информации о российской армии. Его могут приговорить к лишению свободы сроком до десяти лет в РФ.