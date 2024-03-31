МВД переобъявило в розыск активистку Мисик, оправдывающую убийство Татарского
Активистка Ольга Мисик. Обложка © Telegram / Атрофированный инстинкт самосохранения
Российская активиста Ольга Мисик, которая публично поддержала убийцу военкора Владлена Татарского Дарью Трепову*, повторно объявлена в розыск по уголовной статье об оправдании терроризма. Соответствующая запись появилась в базе МВД РФ.
"Мисик Ольга Валерьевна. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.
Уголовное дело в отношении активистки завели в октябре прошлого года. Поводом для этого послужили её посты в соцсетях, где Мисик назвала Трепову* "жертвой ситуации", а Татарского окрестила преступником. Пока девушка скрывалась за границей, в её квартире прошли обыски. 21 марта Мещанский суд Москвы заочно арестовал 22-летнюю россиянку. Мисик и ранее фигурировала в сводках полиции. В 2021 году активистку объявляли в розыск за совершение акта вандализма на входе в здание Генпрокуратуры РФ.
* Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.