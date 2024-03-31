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30 марта, 21:06

МВД переобъявило в розыск активистку Мисик, оправдывающую убийство Татарского

Активистка Ольга Мисик. Обложка © Telegram / Атрофированный инстинкт самосохранения

Активистка Ольга Мисик. Обложка © Telegram / Атрофированный инстинкт самосохранения

Российская активиста Ольга Мисик, которая публично поддержала убийцу военкора Владлена Татарского Дарью Трепову*, повторно объявлена в розыск по уголовной статье об оправдании терроризма. Соответствующая запись появилась в базе МВД РФ.

"Мисик Ольга Валерьевна. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.

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Уголовное дело в отношении активистки завели в октябре прошлого года. Поводом для этого послужили её посты в соцсетях, где Мисик назвала Трепову* "жертвой ситуации", а Татарского окрестила преступником. Пока девушка скрывалась за границей, в её квартире прошли обыски. 21 марта Мещанский суд Москвы заочно арестовал 22-летнюю россиянку. Мисик и ранее фигурировала в сводках полиции. В 2021 году активистку объявляли в розыск за совершение акта вандализма на входе в здание Генпрокуратуры РФ.

* Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Илья Пушкарев
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