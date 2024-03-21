Суд в Москве заочно арестовал активистку Мисик за оправдание убийства Татарского

Мещанский суд Москвы заочно арестовал активистку Ольгу Мисик по делу о публичном оправдании терроризма. Девушка опубликовала пост в соцсетях, оправдывающий взрыв в кафе в Петербурге, унёсший жизнь военного корреспондента Владлена Татарского, сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Мисик меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", — говорится в сообщении.