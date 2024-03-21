Суд в Москве заочно арестовал активистку Мисик за оправдание убийства Татарского
Активистка Ольга Мисик. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / half.of.the.reporter
Мещанский суд Москвы заочно арестовал активистку Ольгу Мисик по делу о публичном оправдании терроризма. Девушка опубликовала пост в соцсетях, оправдывающий взрыв в кафе в Петербурге, унёсший жизнь военного корреспондента Владлена Татарского, сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Мисик меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в мае 2021 года Мисик и ещё два человека были признаны виновными в вандализме. Они облили краской будку у здания Генеральной прокуратуры РФ и вывесили баннер оскорбительного содержания. В настоящее время активистка проживает за рубежом. А в октябре СК возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма после поста Мисик об убийстве Татарского. Она объявлена в розыск.
Как сообщал Life.ru, 2 апреля 2023 года в одном из петербургских кафе, где в тот момент проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. Десятки человек пострадали, сам военкор погиб. Виновницей оказалась Дарья Трепова*, подарившая жертве начинённую взрывчаткой статуэтку. На теракт девушку толкнули украинские кураторы, заплатившие ей 195 тысяч рублей. Она лишь частично признала вину и до сих пор утверждает, что не знала о взрывчатке, рассчитывая лишь на прослушку Татарского. В январе 2024 года Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы. Генпрокуратура, требовавшая 28 лет, считает решение суда слишком мягким и обжаловала его.
* Внесена в список террористов и экстремистов.