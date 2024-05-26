Премьер Британии Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодёжи

Глава правительства Соединённого Королевства Риши Сунак пообещал вернуть воинскую повинность или альтернативную службу для молодёжи. По его словам, такое может произойти, если на предстоящих 4 июля всеобщих выборах в стране победят консерваторы.

"Мы внесём изменения в воинскую обязанность для сегодняшней Британии <...> Все 18-летние пройдут через эту новую военную службу, вне зависимости от их прошлого и места жительства в Великобритании", — заявил Сунак в статье для Daily Mail.

Председатель кабинета министров уточнил, что у его соотечественников будет возможность выбора между прохождением военной службы в рядах британской армии и альтернативной службой в виде волонтёрства. Стоит отметить, что последняя подразумевает работу в различных ведомствах по выходным, а суммарно она составит всего 25 дней.

По словам политика, реализация подобной инициативы позволит молодым британцам получить различные навыки, которые пригодятся для помощи в развитии своей родины. Премьер подчеркнул, что быть гражданином — значит не только пользоваться своими правами, но и выполнять обязанности.

Помимо того, он добавил, что подавляющее большинство граждан всё равно не будет служить в армии. В вооружённые силы страны попадут только те, кто пройдёт тяжёлые вступительные испытания. Также премьер заявил, что с нетерпением ждёт, когда его дочери будут проходить службу.

"Думаю, они найдут в этом полезный опыт. Они, как и другие молодые люди, многое узнают о себе и об обществе, которому они служат", — написал Сунак.

Всеобщие выборы в Британии пройдут 4 июля. Рейтинг правящих в стране консерваторов упал до рекордно низкого с 1978 года уровня — 19%. Находящиеся в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.