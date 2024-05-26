Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus
Motor.ru: В автопарке ливийского посольства в Москве появился Aurus Senat
Aurus Senat. Обложка © Aurus
В Москве запечатлели автомобиль Aurus Senat с дипломатическими номерами Посольства Ливии. Как передаёт портал Motor.ru, до этого иностранные дипломаты не были замечены за эксплуатацией этих российских транспортных средств.
Журналисты подчеркнули, что по номерам на появившихся в Сети фотографиях, неясно, кто конкретно передвигается на этой машине, так как информации об этом нет в открытом доступе. Также сообщается, что это первый такой люксовый автомобиль в автопарке посольства североафриканской страны, так как до этого ливийцы использовали в служебных целях недорогие японские или немецкие иномарки, а также Chevrolet Cruz. Стоит отметить, что даже небронированная версия Aurus Senat обойдётся в 41 миллион рублей.
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин сделал подарок посетившему Москву королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифе. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, монарх получил "длинную модель" российского автомобиля Aurus.