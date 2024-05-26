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Регион
26 мая, 01:11

Первый иностранный дипломат пересел на российский Aurus

Motor.ru: В автопарке ливийского посольства в Москве появился Aurus Senat

Aurus Senat. Обложка © Aurus

Aurus Senat. Обложка © Aurus

В Москве запечатлели автомобиль Aurus Senat с дипломатическими номерами Посольства Ливии. Как передаёт портал Motor.ru, до этого иностранные дипломаты не были замечены за эксплуатацией этих российских транспортных средств.

Журналисты подчеркнули, что по номерам на появившихся в Сети фотографиях, неясно, кто конкретно передвигается на этой машине, так как информации об этом нет в открытом доступе. Также сообщается, что это первый такой люксовый автомобиль в автопарке посольства североафриканской страны, так как до этого ливийцы использовали в служебных целях недорогие японские или немецкие иномарки, а также Chevrolet Cruz. Стоит отметить, что даже небронированная версия Aurus Senat обойдётся в 41 миллион рублей.

Серийное производство обновлённого Aurus Senat стартует в конце 2025 года
Серийное производство обновлённого Aurus Senat стартует в конце 2025 года

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин сделал подарок посетившему Москву королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифе. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, монарх получил "длинную модель" российского автомобиля Aurus.

Алексей Соловьёв
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