Украинцы придумали новый способ сбежать из страны

Граждане Украины придумали новый способ сбежать из страны. Координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев рассказал, что теперь они едут на границу с Молдавией, где бросают свои автомобили.

"Украинцы едут на машине по трассе Одесса – Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка", — заявил Лебедев РИА "Новости".

Подпольщик подчеркнул, что раньше для этих целей граждане Незалежной использовали лишь недорогие транспортные средства. Сейчас, как отметил собеседник информагентства, на месте были замечены стоящие вдоль проезжей части грузовые автомобили.