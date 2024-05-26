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26 мая, 02:01

Украинцы придумали новый способ сбежать из страны

Подпольщик Лебедев заявил, что украинцы бегут в Молдавию через транзитную зону

Граждане Украины придумали новый способ сбежать из страны. Координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев рассказал, что теперь они едут на границу с Молдавией, где бросают свои автомобили.

"Украинцы едут на машине по трассе Одесса – Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка", — заявил Лебедев РИА "Новости".

Подпольщик подчеркнул, что раньше для этих целей граждане Незалежной использовали лишь недорогие транспортные средства. Сейчас, как отметил собеседник информагентства, на месте были замечены стоящие вдоль проезжей части грузовые автомобили.

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Ранее Life.ru писал, что на границе Украины и Румынии уклонисты напали на пограничника и отобрали у него оружие. К моменту прибытия подмоги они уже скрылись.

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Shutterstock / FOTODOM /

Алексей Соловьёв
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