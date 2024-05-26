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Регион
26 мая, 04:56

ВСУ попытались атаковать Орловскую область тремя дронами

Орловский губернатор Клычков сообщил об уничтожении трёх БПЛА над регионом

Силы противовоздушной обороны РФ сбили три беспилотника на территории Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

"На территории Орловской области средствами ПВО сбиты три БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", — написал губернатор в телеграм-канале.

На месте работают правоохранительные органы и оперативные службы.

За ночь над Курской областью сбили семь беспилотников ВСУ
За ночь над Курской областью сбили семь беспилотников ВСУ

Ранее в Белгородской области ВСУ атаковали кафе с помощью дрона-камикадзе. Кроме того, во вражеский БПЛА врезался грузовой автомобиль, работавший в поле. К счастью, в обоих случаях пострадавших нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Никита Никонов
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