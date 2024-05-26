ВСУ попытались атаковать Орловскую область тремя дронами

Силы противовоздушной обороны РФ сбили три беспилотника на территории Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

"На территории Орловской области средствами ПВО сбиты три БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", — написал губернатор в телеграм-канале.

На месте работают правоохранительные органы и оперативные службы.