Россияне стали чаще обучаться вождению на машинах с автоматической коробкой

Россияне всё чаще выбирают обучение вождению на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее исследование. Спрос на обучение на авто с АКПП вырос более чем вдвое с начала года.

По словам главы рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов", члена общественного совета ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, в России есть потенциальные покупатели автомобилей, которые считают механические коробки некомфортными, особенно в условиях города. Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева в свою очередь отметила, что обучение на АКПП выбирают в основном девушки. Вместе с тем, подчёркивает она, механика никуда не денется, ведь обладатели прав на управление машиной с МКПП имеют возможность в будущем ездить и за рулём "автомата".

Также в России выросло число желающих научиться экстремальному вождению. О таких планах заявили четверть опрошенных. Больше всего россиян интересует получение навыков уверенного вождения зимой и непосредственно по ледяному покрытию, а также умений контраварийного вождения.

"При этом большинство наших клиентов — женщины, которые более серьёзно относятся к вопросам безопасности. Если говорить про возраст, то основная масса обучающихся женщин — от 25 до 60 лет, мужчин — от 35 до 45 лет", — отметил глава академии безопасного вождения Павел Брагин.