Россияне стали чаще обучаться вождению на машинах с автоматической коробкой
Россияне всё чаще выбирают обучение вождению на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее исследование. Спрос на обучение на авто с АКПП вырос более чем вдвое с начала года.
По словам главы рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов", члена общественного совета ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, в России есть потенциальные покупатели автомобилей, которые считают механические коробки некомфортными, особенно в условиях города. Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева в свою очередь отметила, что обучение на АКПП выбирают в основном девушки. Вместе с тем, подчёркивает она, механика никуда не денется, ведь обладатели прав на управление машиной с МКПП имеют возможность в будущем ездить и за рулём "автомата".
Также в России выросло число желающих научиться экстремальному вождению. О таких планах заявили четверть опрошенных. Больше всего россиян интересует получение навыков уверенного вождения зимой и непосредственно по ледяному покрытию, а также умений контраварийного вождения.
"При этом большинство наших клиентов — женщины, которые более серьёзно относятся к вопросам безопасности. Если говорить про возраст, то основная масса обучающихся женщин — от 25 до 60 лет, мужчин — от 35 до 45 лет", — отметил глава академии безопасного вождения Павел Брагин.
Впрочем, многие, возможно, не захотят учиться водить машину через несколько лет, когда станут широко доступны беспилотные автомобили. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, это произойдёт примерно к 2030 году.
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