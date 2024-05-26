МИД: Сотрудничество "арктической пятёрки" прервано, но не по инициативе России
Сотрудничество "арктической пятёрки" прервано, но не по инициативе России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleksej04
Контакты "арктической пятёрки", в состав которой входят Россия, Дания, Канада, Норвегия и США, прерваны. Об этом заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин. Одной из задач "пятёрки" было обсуждение проблемных вопросов о континентальном шельфе.
"Раньше так называемая "арктическая пятёрка" совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, снимала таким образом озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах", — рассказал дипломат РИА "Новости".
На сегодняшний день контакты по арктической тематике прерваны, но не по инициативе России. Западные страны, входящие в пятёрку, добровольно отказались от сотрудничества, отметил Мусихин.
Ранее Life.ru рассказывал, что страны – участницы "Большой семёрки" планируют продолжать ввод санкций против России. Сейчас прорабатываются ограничения в сфере финансов с целью сокращения доходов РФ.