МИД: Сотрудничество "арктической пятёрки" прервано, но не по инициативе России

Контакты "арктической пятёрки", в состав которой входят Россия, Дания, Канада, Норвегия и США, прерваны. Об этом заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин. Одной из задач "пятёрки" было обсуждение проблемных вопросов о континентальном шельфе.

"Раньше так называемая "арктическая пятёрка" совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, снимала таким образом озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах", — рассказал дипломат РИА "Новости".

На сегодняшний день контакты по арктической тематике прерваны, но не по инициативе России. Западные страны, входящие в пятёрку, добровольно отказались от сотрудничества, отметил Мусихин.