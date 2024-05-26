В Индии пожар в детском центре унёс жизни семи новорождённых
Семь новорождённых младенцев погибли при пожаре в частном центре по уходу за детьми в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает городская полиция.
Пожарные смогли эвакуировать 12 малышей с первого этажа здания, но для спасения семи детей, находившихся на верхних этажах, потребовалось больше времени, и позже они скончались в больнице.
Причина пожара пока неясна. На владельца детского центра заведено дело.
Президент Индии Драупади Мурму, вице-президент Джагдип Дханкхар и премьер-министр Нарендра Моди выразили соболезнования в связи с трагедией.
А ранее в Саратовской области две 14-летние девочки погибли в бане. По предварительным данным, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с дровяной печью: из-за перекрытия дымохода шиберной задвижкой произошло скопление окиси углерода.