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26 мая, 05:08

В Индии пожар в детском центре унёс жизни семи новорождённых

Семь новорождённых младенцев погибли при пожаре в частном центре по уходу за детьми в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает городская полиция.

Пожарные смогли эвакуировать 12 малышей с первого этажа здания, но для спасения семи детей, находившихся на верхних этажах, потребовалось больше времени, и позже они скончались в больнице.

Причина пожара пока неясна. На владельца детского центра заведено дело.

Президент Индии Драупади Мурму, вице-президент Джагдип Дханкхар и премьер-министр Нарендра Моди выразили соболезнования в связи с трагедией.

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А ранее в Саратовской области две 14-летние девочки погибли в бане. По предварительным данным, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с дровяной печью: из-за перекрытия дымохода шиберной задвижкой произошло скопление окиси углерода.

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Freepik.com

Александра Вишнякова
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