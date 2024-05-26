Россиян предупредили о 3 аферах, которые подстерегают в Telegram

Мошенники сегодня не ограничиваются телефонными звонками с целью выманить данные вашей карты, в том же мессенджере Telegram есть несколько способов обмана, которые могут не просто вас оставить без денег, но и вогнать в долги. Об этих схемах и о том, как избежать обмана, рассказал эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов.

Первая схема — финансовая пирамида. Многие думали, что после "МММ" таких организаций не осталось, однако они процветают до сих пор, просто немного меняясь со временем. Из последних громких дел по таким пирамидам было дело Finiko: ущерб пострадавших вкладчиков оценивается в 250 млн рублей. Сейчас многие пирамиды ведут свою деятельность в "Телеграме" и выдают их под разным видом: облачный майнинг, торговые боты, небывало выгодный трейдинг. Все эти пункты объединяют слишком выгодные условия, высокие доходы и гарантии заработка. Ни одна официальная компания или банк не предложат вам подобных условий, поэтому от каналов с таким наполнением или чатов от незнакомцев лучше отписаться и не переходить по ссылкам.

Вторая схема обмана пользователей — фейковые токены. Цифровую монету предлагают купить на бирже, мошенники даже присылают графики, на которых виден высокий рост показателей. Всё дело в том, что монеты эти продать невозможно, а графики — умелый фотошоп. Чтобы избежать обмана — никогда не покупайте неизвестные и непопулярные активы на биржах или у незнакомцев в "Телеграме".

"Могут предлагать приобрести токены до листинга — якобы скоро монета будет торговаться на всех популярных биржах, но пока есть шанс купить её намного дешевле. Схемы разные, но суть одна", — добавил эксперт в беседе с "Газета.Ru".

Последняя схема — бесплатное обучение. Пользователям предлагают научиться трейдингу и торговле на бирже. Сначала всё выглядит нормально, но в один момент ученику потребуется внести свои средства на биржу, чтобы, оборачивая их, продолжить обучение. Деньги оттуда уже не вывести, а преподаватели вряд ли станут что-то отвечать. Как и в других схемах, для собственной безопасности не стоит переходить по ссылкам от незнакомцев, демонстрировать экран телефона или сообщать пароли от своих аккаунтов.