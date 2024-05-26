В России подсчитан "индекс окрошки" Окрошка обойдётся россиянам в 85 рублей в 2024 году 26 мая, 05:53 Окрошка обойдётся россиянам в 85 рублей в 2024 году. Обложка © Freepik.com/timolina

В России подсчитан "индекс окрошки": так, летом 2024 года одна порция этого холодного супа с варёной колбасой, огурцами, квасом и сметаной обойдётся в 85 рублей.

По расчётам сервиса "Пакет" от Х5, квас для одной порции окрошки будет стоить 20 рублей, а кефир обойдётся в 46 рублей. На солёные огурцы придётся потратить 16 рублей, а на свежие — 23 рубля. Стоимость варёной колбасы на одну порцию составляет 15 рублей, ветчины — 19 рублей, варёной говядины — 45 рублей, а говяжьего языка — 41 рубль. Сметана выйдет в 5 рублей, а майонез — в 7 рублей за одну порцию.

По данным аналитиков, самый бюджетный вариант окрошки в этом году выглядит так: варёный картофель, редис, зелёный лук, солёные огурцы, яйца, варёная колбаса, квас и сметана. Одна порция окрошки по этому рецепту обойдётся россиянам в 85 рублей.

Знойное и жаркое лето — лучший период для холодной окрошки, однако есть те, кому от употребления блюда лучше отказаться. Об этом читайте в материале Life.ru.

Авторы Александра Вишнякова