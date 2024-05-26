Пенсионерам рассказали, кому поднимут выплаты с 1 июня

Россияне, которые в мае отметили 80-летний юбилей, с 1 июня будут получать повышенную пенсию. Об увеличении выплат сообщает "Парламентская газета".

По данным издания, размер доплаты составит 100 процентов к фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей. Никаких заявлений подавать не нужно, надбавки фиксируются автоматически. Прибавка не распространяется на россиян, которые получают пенсию по инвалидности или потере кормильца.