В Подмосковье суеверный наркодилер сам сдался полиции, испугавшись числа 666

В минувший четверг полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков в одном из СНТ в подмосковном Егорьевске. Причём рассказал сотрудникам о ней сам же владелец — 42-летний Сергей. Сделать признание он решил из суеверия: наркодилер думал, что облюбовал участок № 667, но оказалось, что на самом деле он развернул производство на 666-м участке. Мужчина решил, что это знак, и сдался полиции.