В Подмосковье суеверный наркодилер сам сдался полиции, испугавшись числа 666
Житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию из-за суеверий
Житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию из-за суеверий. По данным SHOT, мужчина внезапно выяснил, что организовал производство запрещённых веществ на участке со зловещим номером.
В минувший четверг полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков в одном из СНТ в подмосковном Егорьевске. Причём рассказал сотрудникам о ней сам же владелец — 42-летний Сергей. Сделать признание он решил из суеверия: наркодилер думал, что облюбовал участок № 667, но оказалось, что на самом деле он развернул производство на 666-м участке. Мужчина решил, что это знак, и сдался полиции.
В его нарколаборатории правоохранители нашли 960 литров жидкого сырья и 5 кг порошка — синтетического психостимулятора на основе метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере.
А ранее правоохранители накрыли нарколабораторию под Петербургом. У задержанных изъяли более 25 килограммов мефедрона и почти 100 литров разной химии для его приготовления.