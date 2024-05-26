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Регион
26 мая, 06:44

В Подмосковье суеверный наркодилер сам сдался полиции, испугавшись числа 666

Житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию из-за суеверий

Житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию из-за суеверий. По данным SHOT, мужчина внезапно выяснил, что организовал производство запрещённых веществ на участке со зловещим номером.

В минувший четверг полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков в одном из СНТ в подмосковном Егорьевске. Причём рассказал сотрудникам о ней сам же владелец — 42-летний Сергей. Сделать признание он решил из суеверия: наркодилер думал, что облюбовал участок № 667, но оказалось, что на самом деле он развернул производство на 666-м участке. Мужчина решил, что это знак, и сдался полиции.

В его нарколаборатории правоохранители нашли 960 литров жидкого сырья и 5 кг порошка — синтетического психостимулятора на основе метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере.

21 человек и полторы тонны мефедрона: В России накрыта сеть управляемых с Украины нарколабораторий
21 человек и полторы тонны мефедрона: В России накрыта сеть управляемых с Украины нарколабораторий

А ранее правоохранители накрыли нарколабораторию под Петербургом. У задержанных изъяли более 25 килограммов мефедрона и почти 100 литров разной химии для его приготовления.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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