21 человек и полторы тонны мефедрона: В России накрыта сеть управляемых с Украины нарколабораторий

Правоохранители выявили сеть управляемых с Украины нарколабораторий и задержали более 20 человек, а также изъяли полторы тонны мефедрона и 35 тонн компонентов для его изготовления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

МВД РФ накрыло сеть управляемых с Украины нарколабораторий © Telegram / МВД Медиа

"В течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, в том числе 12 украинцев", — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что только в Псковской области найдено примерно пять тонн прекурсоров и около 150 кг готового мефедрона. В 2020 году правоохранители выявили сеть нарколабораторий в Московской области. В результате в Бронницах, Луховицах и Павловском Посаде, а также на территории Воскресенского, Одинцовского и Орехово-Зуевского городских округов изъято свыше тонны мефедрона и более 30 тонн прекурсоров. В результате задержаны 16 фигурантов, в их числе 11 украинцев и пятеро россиян — всем им предъявлены обвинения. Уголовное дело возбуждено по двум статьями 210 и 228.1 УК РФ — "Организация преступного сообщества" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

"Криминальная организация состояла из функционально обособленных подразделений. В её состав входили руководители, организаторы, вербовщики, и химики, производившие мефедрон в шести лабораториях, а также кураторы, администраторы, операторы, так называемые отделы доставки и сбыта", — уточнили в МВД.

В ведомстве также указали, что на Украине вербовщики привлекали граждан, которые приезжали в РФ, арендовывали помещения, закупали оборудование и производили наркотики. Готовый товар они помещали в тайники-закладки в Подмосковье, после чего сбывали через созданные интернет-магазины. Доход лидеры группы распределяли между соучастниками. Причём в этом криминальном сообществе была жёсткая дисциплина — за нарушение правил сурово наказывали, "вплоть до физического устранения". Отмечается, что из изъятых прекурсоров злоумышленники могли произвести ещё свыше 935 килограммов мефедрона. Несколько месяцев назад данное уголовное дело из 189 томов было передано в Московский областной суд, однако расследование на этом не закончилось.

Выяснилось, что 44-летний житель Петербурга, с которым также общался украинский куратор, в одной из деревень Псковской области вместе с тремя сообщниками изготавливал наркотики — их задержали. Также задержан украинец, который оборудовал в Рязанской области три лаборатории, но в двух из них он не успел наладить производство. Задержанные там девять украинцев выдворены из РФ.