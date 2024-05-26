Продюсер Разин заявил, что Юра Шатунов, как и Shaman, не любил носить трусы

Солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов, как и певец Shaman, не любил носить трусы, заявил продюсер легендарной группы Андрей Разин. Причиной этого, пояснил он, были проблемы со стиркой вещей в детском доме, где вырос артист.

Продюсер Разин заявил, что Юрий Шатунов, как и Shaman, не любил носить трусы. Видео © Telegram / "НЕОПРА, БЛИН!"

"Юра Шатунов тоже не любил нижнее бельё, так как в детском доме стирали один раз в неделю, поэтому оно всегда было грязное и он его не надевал никогда", — сказал Разин.

Когда у группы появился администратор, в его обязанности вошла в том числе стирка трусов и носков. Правда, добавил продюсер, тот не делал этого, и потому Шатунов так и не начал пользоваться нижним бельём. "Кто стирает Shaman его кожаные штаны", Разин не знает.