Продюсер Разин заявил, что Юра Шатунов, как и Shaman, не любил носить трусы
Юрий Шатунов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов, как и певец Shaman, не любил носить трусы, заявил продюсер легендарной группы Андрей Разин. Причиной этого, пояснил он, были проблемы со стиркой вещей в детском доме, где вырос артист.
Продюсер Разин заявил, что Юрий Шатунов, как и Shaman, не любил носить трусы. Видео © Telegram / "НЕОПРА, БЛИН!"
"Юра Шатунов тоже не любил нижнее бельё, так как в детском доме стирали один раз в неделю, поэтому оно всегда было грязное и он его не надевал никогда", — сказал Разин.
Когда у группы появился администратор, в его обязанности вошла в том числе стирка трусов и носков. Правда, добавил продюсер, тот не делал этого, и потому Шатунов так и не начал пользоваться нижним бельём. "Кто стирает Shaman его кожаные штаны", Разин не знает.
Напомним, в одном из телешоу Shaman (Ярослав Дронов) признался, что не носит трусы. Артист просто не понимает, "для чего они нужны". В беседе с Life.ru врач пояснила, что, вопреки распространённому мнению, такое отношение к нижнему белью не угрожает здоровью и не повышает шанс подхватить что-нибудь заразное. Более того, иногда это может быть полезно.