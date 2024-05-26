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Регион
26 мая, 07:16

Продюсер Разин заявил, что Юра Шатунов, как и Shaman, не любил носить трусы

Юрий Шатунов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Юрий Шатунов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов, как и певец Shaman, не любил носить трусы, заявил продюсер легендарной группы Андрей Разин. Причиной этого, пояснил он, были проблемы со стиркой вещей в детском доме, где вырос артист.

Продюсер Разин заявил, что Юрий Шатунов, как и Shaman, не любил носить трусы. Видео © Telegram / "НЕОПРА, БЛИН!"

"Юра Шатунов тоже не любил нижнее бельё, так как в детском доме стирали один раз в неделю, поэтому оно всегда было грязное и он его не надевал никогда", — сказал Разин.

Когда у группы появился администратор, в его обязанности вошла в том числе стирка трусов и носков. Правда, добавил продюсер, тот не делал этого, и потому Шатунов так и не начал пользоваться нижним бельём. "Кто стирает Shaman его кожаные штаны", Разин не знает.

"У каждого свой путь": Shaman откровенно высказался об уехавших артистах
"У каждого свой путь": Shaman откровенно высказался об уехавших артистах

Напомним, в одном из телешоу Shaman (Ярослав Дронов) признался, что не носит трусы. Артист просто не понимает, "для чего они нужны". В беседе с Life.ru врач пояснила, что, вопреки распространённому мнению, такое отношение к нижнему белью не угрожает здоровью и не повышает шанс подхватить что-нибудь заразное. Более того, иногда это может быть полезно.

Матвей Константинов
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