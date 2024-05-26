Илон Маск рассказал, какое оружие для ведения войн уже устарело
Илон Маск: Оружие, которое управляется человеком, устарело
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photosince
Для современных войн оружие, которое управляется человеком, уже не подходит, оно устарело. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсетях.
"Авианосцы, как и всё, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии", — написал он в ответ на слова американского миллиардера Дэвида Сакса, который назвал беспилотники будущим войны.