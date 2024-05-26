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Регион
26 мая, 07:27

Илон Маск рассказал, какое оружие для ведения войн уже устарело

Илон Маск: Оружие, которое управляется человеком, устарело

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photosince

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photosince

Для современных войн оружие, которое управляется человеком, уже не подходит, оно устарело. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсетях.

"Авианосцы, как и всё, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии", — написал он в ответ на слова американского миллиардера Дэвида Сакса, который назвал беспилотники будущим войны.

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А ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компании SpaceX недёшево обходится борьба с попытками России заглушить спутниковый интернет Starlink на Украине.

Николай Рюмин
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