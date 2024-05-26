"Абсолютный трудоголик": Путин заканчивает работать глубокой ночью, рассказал Песков

" [Он] — абсолютный трудоголик, в хорошем смысле этого слова. График действительно очень плотный, президент заканчивает рабочий день глубоко за полночь", — признался Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой публикует журналист Павел Зарубин.

Ранее Владимир Путин высказался о занятиях спортом и здоровом образе жизни. По словам президента, все люди, в том числе он, ленивые, однако от этого качества важно избавиться. Глава государства призвал с утра выполнять упражнения, а если этому мешает график — выстроить его так, чтобы каждый день на спорт хватало времени.