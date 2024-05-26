"Абсолютный трудоголик": Путин заканчивает работать глубокой ночью, рассказал Песков
Песков: Путин заканчивает рабочий день глубоко за полночь
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заканчивает рабочий день глубокой ночью, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он назвал главу государства абсолютным трудоголиком.
"[Он] — абсолютный трудоголик, в хорошем смысле этого слова. График действительно очень плотный, президент заканчивает рабочий день глубоко за полночь", — признался Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой публикует журналист Павел Зарубин.
Рано утром российский лидер снова приступает к своим обязанностями. Представитель Кремля объяснил это "таким периодом", требующим от первого лица страны постоянной работы.
"Наш президент знает, что и как делать", — подчеркнул Песков.
Ранее Владимир Путин высказался о занятиях спортом и здоровом образе жизни. По словам президента, все люди, в том числе он, ленивые, однако от этого качества важно избавиться. Глава государства призвал с утра выполнять упражнения, а если этому мешает график — выстроить его так, чтобы каждый день на спорт хватало времени.