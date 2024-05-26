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26 мая, 08:29

"Абсолютный трудоголик": Путин заканчивает работать глубокой ночью, рассказал Песков

Песков: Путин заканчивает рабочий день глубоко за полночь

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заканчивает рабочий день глубокой ночью, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он назвал главу государства абсолютным трудоголиком.

"[Он] — абсолютный трудоголик, в хорошем смысле этого слова. График действительно очень плотный, президент заканчивает рабочий день глубоко за полночь", — признался Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой публикует журналист Павел Зарубин.

Рано утром российский лидер снова приступает к своим обязанностями. Представитель Кремля объяснил это "таким периодом", требующим от первого лица страны постоянной работы.

"Наш президент знает, что и как делать", — подчеркнул Песков.

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Ранее Владимир Путин высказался о занятиях спортом и здоровом образе жизни. По словам президента, все люди, в том числе он, ленивые, однако от этого качества важно избавиться. Глава государства призвал с утра выполнять упражнения, а если этому мешает график — выстроить его так, чтобы каждый день на спорт хватало времени.

Матвей Константинов
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