Удар по Белгороду 12 мая
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 09:10

"Работаю круглосуточно": Опубликован редкий, но показательный отрывок интервью Белоусова в 2020 году

Белоусов в 2020 году говорил, что работает круглосуточно из-за пандемии ковида

Андрей Белоусов, 2019 год. Обложка © Kremlin.ru

Андрей Белоусов, 2019 год. Обложка © Kremlin.ru

Андрей Белоусов, которого президент Владимир Путин предложил на должность министра обороны России, ещё во времена пандемии ковида отметился эффективной работой на посту первого вице-премьера. В 2020 году, когда она только начиналась, журналист Павел Зарубин спросил у чиновника, в каком режиме он работает на фоне тревожных изменений в экономике.

Андрей Белоусов — о графике работы в условиях пандемии ковида. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"[Работаю] практически круголосуточно", — говорил Белоусов.

Именно тогда власти приняли множество экстраординарных решений, например, начали оказывать бизнесу материальную помощь для выплат зарплат.

"Победит сильная экономика": Политолог объяснил, почему Путин видит Белоусова министром обороны
"Победит сильная экономика": Политолог объяснил, почему Путин видит Белоусова министром обороны

Напомним, 12 мая вновь избранный президент России Владимир Путин предложил ряд новых кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров. В частности, на должности министра обороны глава государства видит исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Кремле пояснили, что решение продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Андрей Белоусов
  • Новый кабмин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Коронавирус
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров