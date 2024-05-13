"Работаю круглосуточно": Опубликован редкий, но показательный отрывок интервью Белоусова в 2020 году

Андрей Белоусов, которого президент Владимир Путин предложил на должность министра обороны России, ещё во времена пандемии ковида отметился эффективной работой на посту первого вице-премьера. В 2020 году, когда она только начиналась, журналист Павел Зарубин спросил у чиновника, в каком режиме он работает на фоне тревожных изменений в экономике.