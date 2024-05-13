"Работаю круглосуточно": Опубликован редкий, но показательный отрывок интервью Белоусова в 2020 году
Белоусов в 2020 году говорил, что работает круглосуточно из-за пандемии ковида
Андрей Белоусов, 2019 год. Обложка © Kremlin.ru
Андрей Белоусов, которого президент Владимир Путин предложил на должность министра обороны России, ещё во времена пандемии ковида отметился эффективной работой на посту первого вице-премьера. В 2020 году, когда она только начиналась, журналист Павел Зарубин спросил у чиновника, в каком режиме он работает на фоне тревожных изменений в экономике.
Андрей Белоусов — о графике работы в условиях пандемии ковида. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"[Работаю] практически круголосуточно", — говорил Белоусов.
Именно тогда власти приняли множество экстраординарных решений, например, начали оказывать бизнесу материальную помощь для выплат зарплат.
Напомним, 12 мая вновь избранный президент России Владимир Путин предложил ряд новых кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров. В частности, на должности министра обороны глава государства видит исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Кремле пояснили, что решение продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве.