РФ и Узбекистан прорабатывают контракт по созданию АЭС российского дизайна

РФ и Узбекистан обсуждают строительство станции с малыми ядерными реакторами, следует из материалов к визиту президента Владимира Путина в среднеазиатскую республику. Она будет сооружена по российскому дизайну.

"В настоящее время идёт согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами", — говорится в документе.

Кроме того, наши страны прорабатывают и другие крупные промышленные проекты, в том числе строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак" в Каракалпакстане.