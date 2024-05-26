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Регион
26 мая, 08:42

РФ и Узбекистан прорабатывают контракт по созданию АЭС российского дизайна

Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС с малыми ядерными реакторами

РФ и Узбекистан обсуждают строительство станции с малыми ядерными реакторами, следует из материалов к визиту президента Владимира Путина в среднеазиатскую республику. Она будет сооружена по российскому дизайну.

"В настоящее время идёт согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами", — говорится в документе.

Кроме того, наши страны прорабатывают и другие крупные промышленные проекты, в том числе строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак" в Каракалпакстане.

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Напомним, о грядущем визите Владимира Путина в Узбекистан сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Поездка состоится 26–27 мая. Программа не раскрывается.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Zinchenko

Матвей Константинов
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