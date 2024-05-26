Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до семи
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Приходько РИК
Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до семи. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. Характер их травм не уточняется.
"Семь мирных жителей Горловки получили ранения различной степени тяжести в результате украинской вооружённой агрессии 25.05.2024 года", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, об очередном обстреле Горловки со стороны ВСУ стало известно вечером 25 мая. Погибших нет. Различные повреждения получили магазин, школа, дома, трамвайные пути и автомобили. Город находится в Донецкой Народной Республике.