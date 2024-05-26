Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до семи

Число пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки выросло до семи. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. Характер их травм не уточняется.

"Семь мирных жителей Горловки получили ранения различной степени тяжести в результате украинской вооружённой агрессии 25.05.2024 года", — написал он в телеграм-канале.