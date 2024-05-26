Белоусов принимает участие в литургии в главном храме ВС РФ в Подмосковье
Андрей Белоусов в храме, 2019 год. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Министр обороны России Андрей Белоусов прямо сейчас принимает участие в литургии в главном храме ВС РФ в подмосковном парке "Патриот". Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Судя по трансляции телеканала "Звезда", в зале также присутствуют замглавы военного ведомства Виктор Горемыкин и ряд военнослужащих.
Ранее Life.ru попросил Андрея Белоусова прокомментировать недавние громкие уголовные дела в отношении ряда высокопоставленных чиновников Минобороны. Он отказался отвечать на вопрос.