Белоусов принимает участие в литургии в главном храме ВС РФ в Подмосковье

Министр обороны России Андрей Белоусов прямо сейчас принимает участие в литургии в главном храме ВС РФ в подмосковном парке "Патриот". Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Судя по трансляции телеканала "Звезда", в зале также присутствуют замглавы военного ведомства Виктор Горемыкин и ряд военнослужащих.