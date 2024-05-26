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26 мая, 10:40

В Британии завершили расследование о массовых заражениях ВИЧ в ХХ веке

В Британии закончено расследование о массовых заражениях людей опасными заболеваниями в ХХ веке. Вина британских властей, которые умышленно не замечали угрозу здоровью граждан и допустили распространение инфекций, доказана.

Напомним, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения Соединённого Королевства получала от США плазму крови для лечения гемофилии. После использования данных биоматериалов свыше 30 тысяч пациентов заразились вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатитом С.

Примечательно, что донорами в Америке тогда в основном становились экс-заключённые, наркоманы и другие маргиналы — для них сдача крови являлась источником дохода. Причём биоматериалы не проверяли на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С — до 1991 года. В результате хватало даже одного инфицированного, чтобы большой объём плазмы был заражён.

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Ранее британский премьер Риши Сунак извинился перед гражданами за этот скандал. В связи с этим он назвал 20 мая днём национального позора.

Обложка ©

Unsplash / Hush Naidoo Jade Photography

Никита Осипов
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