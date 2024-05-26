Взрывное устройство нашли на электроподстанции в Днепропетровской области
Взрывное устройство нашли на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.
"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство", — говорится в сообщении.
Для обезвреживания взрывчатки были вызваны сапёры и полицейские. Другие подробности инцидента, а также название подстанции в украинском ведомстве не назвали.
А ранее сообщалось об ударе ВС России по складу в городе Павлограде Днепропетровской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в момент прилёта там могли находиться американские ракеты ATACMS.
Telegram / Минэнерго Украины