Взрывное устройство нашли на электроподстанции в Днепропетровской области

Взрывное устройство нашли на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Для обезвреживания взрывчатки были вызваны сапёры и полицейские. Другие подробности инцидента, а также название подстанции в украинском ведомстве не назвали.