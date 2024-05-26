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Регион
26 мая, 09:23

Взрывное устройство нашли на электроподстанции в Днепропетровской области

Взрывное устройство нашли на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Для обезвреживания взрывчатки были вызваны сапёры и полицейские. Другие подробности инцидента, а также название подстанции в украинском ведомстве не назвали.

А ранее сообщалось об ударе ВС России по складу в городе Павлограде Днепропетровской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в момент прилёта там могли находиться американские ракеты ATACMS.

В подполье раскрыли подробности ударов по энергообъектам в Сумской области
В подполье раскрыли подробности ударов по энергообъектам в Сумской области
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Telegram / Минэнерго Украины

Наталья Исакова
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