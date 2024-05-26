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Регион
26 мая, 10:34

Мантуров рассказал, какой урок извлекла Россия из ухода западных компаний

Мантуров: РФ не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus

Денис Мантуров. Обложка © Kremlin.ru

Денис Мантуров. Обложка © Kremlin.ru

Иностранные самолёты моделей Boeing и Airbus, которые имеются в парке российских авиакомпаний, обслуживаются согласно требованиям. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, работа в этом направлении не прекращается.

Мантуров заявил об отсутствии проблем с ремонтом самолётов Airbus и Boeing в РФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"[Самолёты] полностью соответствуют всем требованиям, которые предъявляются российскими авиационными властями. Относительно ремонта и своевременной замены запчастей: всё это делается", — сказал чиновник в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Также Мантуров указал, что Москва получила хороший урок, когда западные компании в одночасье отказались от российского рынка, и не допустит повторения ситуации, аналогичной уходу Boeing и Airbus из России.

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Ранее Денис Мантуров сравнил китайские автомобили, предоставленные российской делегации в Пекине, и отечественные Aurus. По его словам, наша модель лучше. Он также не исключил поставок "аурусов" в Поднебесную в будущем.

Матвей Константинов
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