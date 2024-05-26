ВСУ за сутки потеряли почти полтысячи солдат и пять складов с боеприпасами в ДНР
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 480 бойцов и пять складов с боеприпасами в ДНР
Киев за прошедшие сутки потерял до 480 военных в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в районах населённых пунктов Северск и Константиновка подразделения Южной группировки войск ВС РФ заняли более выгодные рубежи и поразили 54-ю механизированную и 79-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ.
"Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Вместе с тем противник потерял 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Кроме того, за сутки было уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ, добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что ВС России освободили село Берестовое Харьковской области. Также наши бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка (ЛНР) — в результате противник потерял до 285 солдат.
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