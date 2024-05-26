Киев за прошедшие сутки потерял до 480 военных в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в районах населённых пунктов Северск и Константиновка подразделения Южной группировки войск ВС РФ заняли более выгодные рубежи и поразили 54-ю механизированную и 79-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ.

"Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Вместе с тем противник потерял 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Кроме того, за сутки было уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ, добавили в министерстве.