Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 11:48

Матерился и сопротивлялся: Звезду "Бандитского Петербурга" задержали за пьяный дебош у отдела полиции

Актёра Романа Жилкина задержали в Петербурге за пьяный дебош у отделения полиции

Роман Жилкин. Обложка © VK / Сергей Черных

Роман Жилкин. Обложка © VK / Сергей Черных

Звезду сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург" Романа Жилкина задержали за пьяный дебош у отделения полиции в Северной столице. По данным SHOT, 25 мая актёр с друзьями и адвокатом приехал туда, чтобы один из приятелей написал заявление о мошенничестве, однако всех, кроме пострадавшего, попросили выйти.

Артист, оказавшись на улице, зачем-то начал беспокойно ходить вокруг служебных автомобилей. На логичные вопросы правоохранителей Жилкин заявил, что они лезут не в своё дело и начал всех материть.

Не успокоился артист и после замечания, и его решили пригласить в отделение, чтобы составить административный протокол. Тогда Роман начал толкаться и сопротивляться, за что попал в вытрезвитель. Факт задержания подтвердила адвокат актёра. По словам юриста, его дважды отвозили на медосвидетельствование и даже вызывали скорую помощь.

Регбист сборной Англии Вуниполу устроил пьяный дебош в баре Мальорки
Регбист сборной Англии Вуниполу устроил пьяный дебош в баре Мальорки

Ранее в Петербурге госпитализировали коллегу Жилкина по "Улицам разбитых фонарей" — Александра Майорова. Актёра на полному ходу сбил "субару", когда он хотел перейти дорогу в неположенном месте. Его со множественными травмами госпитализировали в реанимацию.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров