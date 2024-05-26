Матерился и сопротивлялся: Звезду "Бандитского Петербурга" задержали за пьяный дебош у отдела полиции

Звезду сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург" Романа Жилкина задержали за пьяный дебош у отделения полиции в Северной столице. По данным SHOT, 25 мая актёр с друзьями и адвокатом приехал туда, чтобы один из приятелей написал заявление о мошенничестве, однако всех, кроме пострадавшего, попросили выйти.

Артист, оказавшись на улице, зачем-то начал беспокойно ходить вокруг служебных автомобилей. На логичные вопросы правоохранителей Жилкин заявил, что они лезут не в своё дело и начал всех материть.

Не успокоился артист и после замечания, и его решили пригласить в отделение, чтобы составить административный протокол. Тогда Роман начал толкаться и сопротивляться, за что попал в вытрезвитель. Факт задержания подтвердила адвокат актёра. По словам юриста, его дважды отвозили на медосвидетельствование и даже вызывали скорую помощь.