Матерился и сопротивлялся: Звезду "Бандитского Петербурга" задержали за пьяный дебош у отдела полиции
Актёра Романа Жилкина задержали в Петербурге за пьяный дебош у отделения полиции
Роман Жилкин. Обложка © VK / Сергей Черных
Звезду сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург" Романа Жилкина задержали за пьяный дебош у отделения полиции в Северной столице. По данным SHOT, 25 мая актёр с друзьями и адвокатом приехал туда, чтобы один из приятелей написал заявление о мошенничестве, однако всех, кроме пострадавшего, попросили выйти.
Артист, оказавшись на улице, зачем-то начал беспокойно ходить вокруг служебных автомобилей. На логичные вопросы правоохранителей Жилкин заявил, что они лезут не в своё дело и начал всех материть.
Не успокоился артист и после замечания, и его решили пригласить в отделение, чтобы составить административный протокол. Тогда Роман начал толкаться и сопротивляться, за что попал в вытрезвитель. Факт задержания подтвердила адвокат актёра. По словам юриста, его дважды отвозили на медосвидетельствование и даже вызывали скорую помощь.
Ранее в Петербурге госпитализировали коллегу Жилкина по "Улицам разбитых фонарей" — Александра Майорова. Актёра на полному ходу сбил "субару", когда он хотел перейти дорогу в неположенном месте. Его со множественными травмами госпитализировали в реанимацию.