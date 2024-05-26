Диетолог назвала популярные продукты, которые вызывают ожирение

Ожирение — одно из самых распространённых заболеваний на планете. Главной причиной является переедание, которое может довести до летального исхода. Продукты, которые стоит убрать из своего рациона, дабы снизить вероятность появления лишнего веса, назвала диетолог Анастасия Тараско.

"В первую очередь возникновению ожирения способствует потребление сахара в избытке. То есть более 30 граммов в день (или свыше 5–10% от суточной нормы калорий). И это не только поедание сахара в чистом виде, это ещё и добавление в пищу соусов, в том числе кетчупа, колбасных изделий, а также сладких напитков и алкоголя", — сказала специалист в беседе с интернет-изданием Regions.

Соль также является опасным продуктом, за которым требуется особый контроль. Ежедневно не стоит употреблять более пяти граммов соли, добавлять её следует уже в тарелке, а не солить на этапе готовки.

"Также любимое нами красное мясо способствует развитию сахарного диабета и не только. Так, избыток его потребления может вызвать рак кишечника. Поэтому именно красное мясо можно есть не чаще одного-двух раз в неделю", — заключила диетолог.