Неадекват с ножом напал на медиков в Самарской области, ранены четыре человека

Четыре человека, включая двух медиков, пострадали при нападении пациента в Красноярской центральной районной больнице (ЦРБ) в Самарской области. Чудовищный инцидент произошёл в ночь на 25 мая.

"Пострадали два медицинских работника и два пациента терапевтического отделения Красноярской ЦРБ. <...> Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в произошедшем разбираются правоохранительные органы. По данным портала "63.ru", в ночь на 25 мая в Красноярской ЦРБ пожилой мужчина напал на двух пациенток и пырнул в живот дежурного терапевта. Девушку-врача уже прооперировали, обе пенсионерки получили незначительные травмы. Четвёртой пострадавшей стала медсестра — о её состоянии ничего не сообщается.