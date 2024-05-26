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Регион
26 мая, 12:28

Неадекват с ножом напал на медиков в Самарской области, ранены четыре человека

Самарский Минздрав: При нападении пациента с ножом пострадали четыре человека

Четыре человека, включая двух медиков, пострадали при нападении пациента в Красноярской центральной районной больнице (ЦРБ) в Самарской области. Чудовищный инцидент произошёл в ночь на 25 мая.

"Пострадали два медицинских работника и два пациента терапевтического отделения Красноярской ЦРБ. <...> Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в произошедшем разбираются правоохранительные органы. По данным портала "63.ru", в ночь на 25 мая в Красноярской ЦРБ пожилой мужчина напал на двух пациенток и пырнул в живот дежурного терапевта. Девушку-врача уже прооперировали, обе пенсионерки получили незначительные травмы. Четвёртой пострадавшей стала медсестра — о её состоянии ничего не сообщается.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как неадекват с топором набросился на двух врачей, которые приехали по его вызову. Медики получили серьёзные травмы и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Наталья Исакова
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