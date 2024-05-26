Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 12:55

"Нам всё по плечу": Патриарх Кирилл назвал причины зависти богатейших стран мира к России

Патриарх Кирилл назвал Россию альтернативой цивилизационного развития

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал причины зависти со стороны богатейших государств мира к России. По его словам, такое происходит из-за того, что наша страна стала "альтернативой цивилизационного развития".

"Россия одна из стран, которой завидуют. <...> Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития. Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, всё больше и больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны", — приводит РИА "Новости" слова главы РПЦ.

Патриарх особенно отметил сочетание в России научного и технологического прогресса, а также экономического развития и возрождения веры в сердцах соотечественников. По его словам, симбиоз всего этого и является выражением предельной силы нации, "которой всё по плечу".

"Крепко молимся за вас": Патриарх Кирилл благословил Путина после инаугурации
"Крепко молимся за вас": Патриарх Кирилл благословил Путина после инаугурации

А ранее патриарх Кирилл посулил кару Божью украинским раскольникам. По его словам, те, кто всегда боролся с православной Русью, не оставляют мечты о том, чтобы её разделить и разрушить. При этом разделение проходит и по церковному телу, отметил глава РПЦ.

Обложка ©

TACC / Вадим Савицкий

Наталья Исакова
  • Новости
  • Патриарх Кирилл
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров