"Нам всё по плечу": Патриарх Кирилл назвал причины зависти богатейших стран мира к России
Патриарх Кирилл назвал Россию альтернативой цивилизационного развития
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал причины зависти со стороны богатейших государств мира к России. По его словам, такое происходит из-за того, что наша страна стала "альтернативой цивилизационного развития".
"Россия — одна из стран, которой завидуют. <...> Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития. Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, всё больше и больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны", — приводит РИА "Новости" слова главы РПЦ.
Патриарх особенно отметил сочетание в России научного и технологического прогресса, а также экономического развития и возрождения веры в сердцах соотечественников. По его словам, симбиоз всего этого и является выражением предельной силы нации, "которой всё по плечу".
А ранее патриарх Кирилл посулил кару Божью украинским раскольникам. По его словам, те, кто всегда боролся с православной Русью, не оставляют мечты о том, чтобы её разделить и разрушить. При этом разделение проходит и по церковному телу, отметил глава РПЦ.
TACC / Вадим Савицкий