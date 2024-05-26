"Нам всё по плечу": Патриарх Кирилл назвал причины зависти богатейших стран мира к России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал причины зависти со стороны богатейших государств мира к России. По его словам, такое происходит из-за того, что наша страна стала "альтернативой цивилизационного развития".

"Россия — одна из стран, которой завидуют. <...> Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития. Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, всё больше и больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны", — приводит РИА "Новости" слова главы РПЦ.

Патриарх особенно отметил сочетание в России научного и технологического прогресса, а также экономического развития и возрождения веры в сердцах соотечественников. По его словам, симбиоз всего этого и является выражением предельной силы нации, "которой всё по плечу".