В Польше заявили об отставании Европы от России

Страны Евросоюза должны увеличить свои оборонные бюджеты на фоне активного перевооружения России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он признал, что в этом плане Европа отстаёт от РФ.

"Очевидно, что Европа отстаёт, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего отсутствия инвестиций", — сказал министр в интервью The Guardian.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Польша тратит на оборону 4% ВВП, и этому примеру должны последовать другие государства объединения.