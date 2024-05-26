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Регион
26 мая, 13:43

В Польше заявили об отставании Европы от России

Глава МИД Польши Сикорский: Европа отстаёт от России в военной сфере

Страны Евросоюза должны увеличить свои оборонные бюджеты на фоне активного перевооружения России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он признал, что в этом плане Европа отстаёт от РФ.

"Очевидно, что Европа отстаёт, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего отсутствия инвестиций", — сказал министр в интервью The Guardian.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Польша тратит на оборону 4% ВВП, и этому примеру должны последовать другие государства объединения.

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Ранее замминистра обороны Польши Павел Залевский призвал к выходу страны из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин. По состоянию на 2017 год в договоре участвуют 163 государства.

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Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Матвей Константинов
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