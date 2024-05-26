"Рискует кончить плохо": В Чехии спрогнозировали исход конфликта на Украине

Украина рискует кончить совсем плохо, если в ближайшее время не пойдёт на мирные переговоры с Россией. Соответствующее заявление сделал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

"Сложившаяся на фронте ситуация говорит о том, что если конфликт продолжится, а мирное решение так и не будет найдено, Украина рискует кончить совсем плохо", — приводит слова Шандора чешский портал iDNES.

По словам чешского генерала, положение ВСУ является тяжёлым, и это уже никто из украинских командиров не скрывает. Шандор уточняет, что ожесточённые бои сегодня ведутся на всей линии боевого соприкосновения, при этом ВС России добиваются тактических успехов, переходя в наступление.