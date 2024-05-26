"Рискует кончить плохо": В Чехии спрогнозировали исход конфликта на Украине
Чешский генерал Шандор: Украине нужно как можно скорее сесть за стол переговоров
Украина рискует кончить совсем плохо, если в ближайшее время не пойдёт на мирные переговоры с Россией. Соответствующее заявление сделал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
"Сложившаяся на фронте ситуация говорит о том, что если конфликт продолжится, а мирное решение так и не будет найдено, Украина рискует кончить совсем плохо", — приводит слова Шандора чешский портал iDNES.
По словам чешского генерала, положение ВСУ является тяжёлым, и это уже никто из украинских командиров не скрывает. Шандор уточняет, что ожесточённые бои сегодня ведутся на всей линии боевого соприкосновения, при этом ВС России добиваются тактических успехов, переходя в наступление.
На днях президент России Владимир Путин входе пресс-конференции обратил внимание на возобновление разговоров на Украине по поводу возвращения к переговорам. Российский лидер в очередной раз повторил, что Москва и не отказывалась от диалога с Киевом, лишь бы всё проходило честно и с учётом реалий сегодняшнего дня.
Telegram / V_Zelenskiy_official