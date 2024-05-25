"Очень опасно": Зеленский высказался о переговорах с Россией

Вопрос о прекращении боевых действий с РФ пока рассматривать нельзя. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в беседе с изданием "Орда".

"Прекращение огня сегодня. Для нас это очень опасно, очень. [Россия может] использовать это обстоятельство для усиления позиций", — отметил он.