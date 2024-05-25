"Очень опасно": Зеленский высказался о переговорах с Россией
Зеленский: Прекращение огня с Россией опасно для Украины
Вопрос о прекращении боевых действий с РФ пока рассматривать нельзя. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в беседе с изданием "Орда".
"Прекращение огня сегодня. Для нас это очень опасно, очень. [Россия может] использовать это обстоятельство для усиления позиций", — отметил он.
Зеленский добавил, что такое соглашение "имело бы резон", если войска будут находиться "на линии границ".
Как сообщал Life.ru, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день новый избранный глава государства должен был вступить в должность. Но этого не произошло, так как киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что легитимность Зеленского "закончилась". Примечательно, что его самого это не беспокоит.
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