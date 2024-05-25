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25 мая, 13:21

"Очень опасно": Зеленский высказался о переговорах с Россией

Зеленский: Прекращение огня с Россией опасно для Украины

Вопрос о прекращении боевых действий с РФ пока рассматривать нельзя. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в беседе с изданием "Орда".

"Прекращение огня сегодня. Для нас это очень опасно, очень. [Россия может] использовать это обстоятельство для усиления позиций", — отметил он.

Зеленский добавил, что такое соглашение "имело бы резон", если войска будут находиться "на линии границ".

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Как сообщал Life.ru, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день новый избранный глава государства должен был вступить в должность. Но этого не произошло, так как киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что легитимность Зеленского "закончилась". Примечательно, что его самого это не беспокоит.

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Никита Осипов
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