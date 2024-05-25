Антонов заявил о подлом шаге США, указывающем на нежелание мира на Украине

Администрация США объявила о новых поставках вооружений Киеву на $275 млн именно тогда, когда российские власти однозначно дали понять, что готовы договариваться об урегулировании украинского конфликта. На это обратил внимание посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает всё, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России чётко и однозначно подтвердило готовность к переговорам", — пояснил Антонов, чьи слова приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.