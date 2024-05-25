Антонов заявил о подлом шаге США, указывающем на нежелание мира на Украине
Антонов: США объявили о поставках Киеву, когда РФ показала готовность к переговорам
Администрация США объявила о новых поставках вооружений Киеву на $275 млн именно тогда, когда российские власти однозначно дали понять, что готовы договариваться об урегулировании украинского конфликта. На это обратил внимание посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает всё, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России чётко и однозначно подтвердило готовность к переговорам", — пояснил Антонов, чьи слова приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.
Власти США намекают, что готовы позволить ВСУ наносить этим оружием удары вглубь территории РФ, обратил внимание посол. Кроме того, Вашингтон признаёт, что ещё не собирается подталкивать киевский режим к решению вопроса мирным путём. Наоборот, через СМИ американские власти рассказывают о завершении подготовки пилотов истребителей F-16, параллельно говоря о защите дипломатии.
Ранее Антонов высказал мнение и о призывах конгрессменов США позволить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Дипломат уверен, что целью этих провокационных заявлений является дальнейшее втягивание Соединённых Штатов в вооружённый конфликт. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса легализовать удары ВСУ по России оружием Запада.
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