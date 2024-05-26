В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале

В американском Массачусетсе безбилетник напал с ножом на посетителей кинозала. Злоумышленник ранил четырёх девочек и попытался скрыться, однако попал в ДТП, когда уходил от погони.

Злоумышленник, который напал на девочек в кинотеатре Массачусетса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jareeejones

Полицейские уточнили, что пострадавшим от девяти до 17 лет. Предварительно, их травмы не угрожают жизни. По словам правоохранителей, оперативно установить нападавшего получилось по записям с камер наблюдения.

Причём некоторые СМИ утверждают, что мужчина, которого зовут Джаред Равизза, идентифицирует себя как женщина и просит употреблять по отношению к нему соответствующие местоимения. К слову, он подозревается в схожем нападении, которое произошло ранее в городе Плимут.