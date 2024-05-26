В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале
В штате Массачусетс безбилетник ранил ножом четырёх девочек в кинотеатре
В американском Массачусетсе безбилетник напал с ножом на посетителей кинозала. Злоумышленник ранил четырёх девочек и попытался скрыться, однако попал в ДТП, когда уходил от погони.
Злоумышленник, который напал на девочек в кинотеатре Массачусетса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jareeejones
Полицейские уточнили, что пострадавшим от девяти до 17 лет. Предварительно, их травмы не угрожают жизни. По словам правоохранителей, оперативно установить нападавшего получилось по записям с камер наблюдения.
Причём некоторые СМИ утверждают, что мужчина, которого зовут Джаред Равизза, идентифицирует себя как женщина и просит употреблять по отношению к нему соответствующие местоимения. К слову, он подозревается в схожем нападении, которое произошло ранее в городе Плимут.
Ранее Life.ru писал, что во Франции неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро. В результате четыре пассажира получили ранения.
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