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Регион
26 мая, 17:57

В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале

В штате Массачусетс безбилетник ранил ножом четырёх девочек в кинотеатре

В американском Массачусетсе безбилетник напал с ножом на посетителей кинозала. Злоумышленник ранил четырёх девочек и попытался скрыться, однако попал в ДТП, когда уходил от погони.

Злоумышленник, который напал на девочек в кинотеатре Массачусетса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jareeejones

Злоумышленник, который напал на девочек в кинотеатре Массачусетса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jareeejones

Полицейские уточнили, что пострадавшим от девяти до 17 лет. Предварительно, их травмы не угрожают жизни. По словам правоохранителей, оперативно установить нападавшего получилось по записям с камер наблюдения.

Причём некоторые СМИ утверждают, что мужчина, которого зовут Джаред Равизза, идентифицирует себя как женщина и просит употреблять по отношению к нему соответствующие местоимения. К слову, он подозревается в схожем нападении, которое произошло ранее в городе Плимут.

В Швейцарии неизвестный с ножом напал на беременную и ещё нескольких прохожих
В Швейцарии неизвестный с ножом напал на беременную и ещё нескольких прохожих

Ранее Life.ru писал, что во Франции неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро. В результате четыре пассажира получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Никита Осипов
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