"Вот это месиво": В центре Киева произошла массовая драка
На Крещатике в центре Киева произошла массовая драка
На Крещатике в центре Киева произошла массовая драка. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
На Крещатике в центре Киева произошла массовая драка. Видео © Telegram / Киевский движ
Судя по кадрам с места, в драке участвуют порядка десяти молодых парней, они бьют друг друга руками и ногами. Вокруг них собралась толпа очевидцев, которые снимают происходящее на телефоны и не вмешиваются.
"Вот это месиво!" — комментирует происходящее автор ролика.
Причины произошедшего не называются.
Ранее Life.ru писал, что в Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными. Конфликт разгорелся в курортном районе Аркадия.
Кадр из видео Telegram / Киевский движ