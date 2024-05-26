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26 мая, 17:53
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"Вот это месиво": В центре Киева произошла массовая драка

На Крещатике в центре Киева произошла массовая драка

На Крещатике в центре Киева произошла массовая драка. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На Крещатике в центре Киева произошла массовая драка. Видео © Telegram / Киевский движ

Судя по кадрам с места, в драке участвуют порядка десяти молодых парней, они бьют друг друга руками и ногами. Вокруг них собралась толпа очевидцев, которые снимают происходящее на телефоны и не вмешиваются.

"Вот это месиво!" — комментирует происходящее автор ролика.

Причины произошедшего не называются.

Ранее Life.ru писал, что в Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными. Конфликт разгорелся в курортном районе Аркадия.

Под Одессой сотрудник военкомата избил мужчину до потери сознания
Под Одессой сотрудник военкомата избил мужчину до потери сознания
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Киевский движ

Наталья Исакова
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