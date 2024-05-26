"Вот это месиво": В центре Киева произошла массовая драка

На Крещатике в центре Киева произошла массовая драка. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Судя по кадрам с места, в драке участвуют порядка десяти молодых парней, они бьют друг друга руками и ногами. Вокруг них собралась толпа очевидцев, которые снимают происходящее на телефоны и не вмешиваются.