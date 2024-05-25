В Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными
В Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными. Как пишет "Страна.ua", конфликт разгорелся в курортном районе Аркадия, его причины не уточняются.
В Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными. Видео © Telegram / "Страна.ua"
Также неизвестно, связана ли драка с работой сотрудников Территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата), проводящих мобилизацию.
Тем временем на Украине ужесточили мобилизацию. Согласно недавнему приказу, под призыв теперь подпадают в том числе больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Кроме того, Киев решил поставить под ружьё осуждённых. Пытаясь противостоять драконовской мобилизации, граждане Незалежной начали устраивать "акции неповиновения". Такая акция прошла в Николаеве.
Telegram / "Страна.ua"