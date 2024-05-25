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25 мая, 05:16
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В Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными

В Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными. Как пишет "Страна.ua", конфликт разгорелся в курортном районе Аркадия, его причины не уточняются.

В Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными. Видео © Telegram / "Страна.ua"

Также неизвестно, связана ли драка с работой сотрудников Территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата), проводящих мобилизацию.

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Тем временем на Украине ужесточили мобилизацию. Согласно недавнему приказу, под призыв теперь подпадают в том числе больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Кроме того, Киев решил поставить под ружьё осуждённых. Пытаясь противостоять драконовской мобилизации, граждане Незалежной начали устраивать "акции неповиновения". Такая акция прошла в Николаеве.

Обложка ©

Telegram / "Страна.ua"

Матвей Константинов
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