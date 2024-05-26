Купившая квартиру в Турции россиянка вынуждена жить в подвале из-за упёртого арендатора

Россиянка по имени Жанна Худякова не может выселить съёмщика из двухуровневой квартиры, которую она купила в турецком городе Анталья. По данным Ihlas, жильё женщина приобрела ещё десять лет назад, однако потом уехала из страны на восемь лет, а когда вернулась, арендатор не согласился съезжать.

В Анталье россиянка полтора года живёт в подвале, пока судится с арендатором. Видео © YouTube / Ihlas Haber Ajansı

"Жилец в её доме, который она сдавала через агентство недвижимости, не освободил квартиру по договору. После этого Худякова обратилась в судебные органы, и в результате тяжбы, длившейся год, суд принял решение о выселении арендатора. Но решение суда было обжаловано", — сообщает издание.

Разборки длятся уже больше полутора лет, и всё это время россиянке приходится ютиться в подвале, где нет воды, света, кухни, туалета и ванной. Между тем её "сосед" комфортно живёт в чужой квартире с арендной платой в 5 тысяч 700 лир (порядка 16 тысяч рублей). Женщина подчёркивает, что ей сложно и страшно жить в таких условиях — при себе постоянно приходится носить нож.