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Регион
26 мая, 18:38

Минимум 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика в Турции, десятки ранены

TRT Haber: 10 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Турции, 30 пострадали

Кадр с места аварии в турецком Мерсине, где погибли минимум 10 человек. Обложка © X /ntvradyo

Кадр с места аварии в турецком Мерсине, где погибли минимум 10 человек. Обложка © X /ntvradyo

В результате массовой аварии с участием пассажирского автобуса в турецком Мерсине погибло минимум 10 человек. По данным телеканала TRT Haber, ещё 30 получили различные травмы.

Кадры с места аварии в турецком Мерсине, где погибло минимум 10 человек. Видео © X / Tigrishabercom

Судя по кадрам с места, автобус, направлявшийся в город Диярбакыр, получил серьёзные повреждения, а столкнувшаяся с ним легковушка превратилась в груду металла. Ещё одним участником аварии стал грузовик. Причины происшествия устанавливаются. Губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан в разговоре с журналистами заявил, что все пострадавшие направлены в больницу.

А ранее Life.ru сообщал, что три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на Кубани. Водитель первой не справился с управлением и влетел в большегруз. Он и две пассажирки скончались до приезда скорой помощи.

В Приморье мужчина погиб, выпав из вылетевшей в кювет кареты скорой помощи
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Наталья Исакова
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