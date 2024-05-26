Минимум 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика в Турции, десятки ранены
TRT Haber: 10 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Турции, 30 пострадали
Кадр с места аварии в турецком Мерсине, где погибли минимум 10 человек. Обложка © X /ntvradyo
В результате массовой аварии с участием пассажирского автобуса в турецком Мерсине погибло минимум 10 человек. По данным телеканала TRT Haber, ещё 30 получили различные травмы.
Кадры с места аварии в турецком Мерсине, где погибло минимум 10 человек. Видео © X / Tigrishabercom
Судя по кадрам с места, автобус, направлявшийся в город Диярбакыр, получил серьёзные повреждения, а столкнувшаяся с ним легковушка превратилась в груду металла. Ещё одним участником аварии стал грузовик. Причины происшествия устанавливаются. Губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан в разговоре с журналистами заявил, что все пострадавшие направлены в больницу.
А ранее Life.ru сообщал, что три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на Кубани. Водитель первой не справился с управлением и влетел в большегруз. Он и две пассажирки скончались до приезда скорой помощи.