Минимум 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика в Турции, десятки ранены

В результате массовой аварии с участием пассажирского автобуса в турецком Мерсине погибло минимум 10 человек. По данным телеканала TRT Haber, ещё 30 получили различные травмы.

Кадры с места аварии в турецком Мерсине, где погибло минимум 10 человек. Видео © X / Tigrishabercom

Судя по кадрам с места, автобус, направлявшийся в город Диярбакыр, получил серьёзные повреждения, а столкнувшаяся с ним легковушка превратилась в груду металла. Ещё одним участником аварии стал грузовик. Причины происшествия устанавливаются. Губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан в разговоре с журналистами заявил, что все пострадавшие направлены в больницу.