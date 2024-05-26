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Регион
26 мая, 19:27

Шольц призвал ЕС отринуть принцип единогласия после того, как Венгрия помешала украсть активы РФ

Шольц: Евросоюз должен отказаться от принципа единогласия

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюзу следовало бы отказаться от принципа единогласия и принимать решения по отдельным вопросам, ориентируясь на большинство. Об этом заявил на встрече с гражданами в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц, фрагменты его выступления показал телеканал Phoenix.

По словам Шольца, принцип единогласия стал проблемой для суверенитета Европы. Он считает, что ЕС должен стать эффективнее.

"Порой это сложно, когда все 27 членов должны договориться, но всего лишь одна сторона может всё затормозить. <...> И поэтому с французским президентом [Эмманюэлем Макроном] мы согласны: нужно попытаться отменить принцип единогласия в некоторых сферах", — уверен политик.

"Это моя позиция": Шольц выступил против ударов ВСУ западным оружием по России
"Это моя позиция": Шольц выступил против ударов ВСУ западным оружием по России

Одним из членов ЕС, кто идёт против большинства, является Венгрия. Так, на днях стало известно, что Будапешт сорвал задумку Евросоюза по незаконному изъятию российских денег. Представители Евросоюза несколько месяцев обсуждали этот вопрос, а недавно было достигнуто соглашение об отправке Киеву двух миллиардов евро ежегодно. Но на финальном голосовании инициатива не смогла заручиться абсолютной поддержкой, так как Венгрия выступила против.

Лариса Сафронова
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