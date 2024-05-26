Шольц призвал ЕС отринуть принцип единогласия после того, как Венгрия помешала украсть активы РФ

Евросоюзу следовало бы отказаться от принципа единогласия и принимать решения по отдельным вопросам, ориентируясь на большинство. Об этом заявил на встрече с гражданами в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц, фрагменты его выступления показал телеканал Phoenix.

По словам Шольца, принцип единогласия стал проблемой для суверенитета Европы. Он считает, что ЕС должен стать эффективнее.

"Порой это сложно, когда все 27 членов должны договориться, но всего лишь одна сторона может всё затормозить. <...> И поэтому с французским президентом [Эмманюэлем Макроном] мы согласны: нужно попытаться отменить принцип единогласия в некоторых сферах", — уверен политик.