Украинские командиры пожаловались, что западное оружие приводит к гибели солдат ВСУ

Вооружение, которое Запад поставляет ВСУ, не оправдывает себя на поле боя. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Украинские командиры рассказали изданию, что неэффективность некоторого западного вооружения стоила человеческих жизней, а американское высокоточное оружие не дало ожидаемого результата, ведь ВС России умело создают помехи и снижают его точность.