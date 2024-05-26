Украинские командиры пожаловались, что западное оружие приводит к гибели солдат ВСУ
NYT: Украинские солдаты гибнут из-за неэффективного западного оружия
Вооружение, которое Запад поставляет ВСУ, не оправдывает себя на поле боя. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.
Украинские командиры рассказали изданию, что неэффективность некоторого западного вооружения стоила человеческих жизней, а американское высокоточное оружие не дало ожидаемого результата, ведь ВС России умело создают помехи и снижают его точность.
Ранее NYT отмечала, что солдаты Вооружённых сил Украины ощущают серьёзные проблемы на фронте из-за неспособности нивелировать препятствия, создаваемые российскими средствами РЭБ. По данным газеты, ВС РФ кратно превосходят ВСУ по количеству оборудования для глушения техники и способны подавлять украинские сигналы, передавая их на тех же частотах с большей мощностью.
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