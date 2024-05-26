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Регион
26 мая, 20:19

В Британии жертвы скандала с заражённой кровью подали повторный иск к правительству

ES: Заражённые ВИЧ и гепатитом британцы вновь подали иск против властей

Заразившиеся ВИЧ и гепатитом в результате переливания крови британцы подали повторный иск против правительства Соединённого Королевства. Об этом пишет газета Evening Standard.

Журналисты отметили, что старый судебный процесс был приостановлен в 2018 году, но благодаря опубликованному независимому докладу о результатах расследования случившегося полсотни лет назад масштабного заражения его пришлось возобновить. В отчёте указывалось, что власти Великобритании не признавали массового характера инфекций и не приняли вовремя должных мер.

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Напомним, около 30 тысяч британцев заразились ВИЧ и гепатитом С при переливании крови в 70-х и 80-х годах прошлого века. Премьер-министр Риши Сунак принёс извинения гражданам за бездействие властей в этом скандале. Позже в правительстве Соединённого Королевства заявили, что жертвы скандала смогут получить компенсацию в размере до £2,6 млн (около 300 миллионов рублей).

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Shutterstock / FOTODOM / Nimito

Лариса Сафронова
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