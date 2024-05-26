В Британии жертвы скандала с заражённой кровью подали повторный иск к правительству

Заразившиеся ВИЧ и гепатитом в результате переливания крови британцы подали повторный иск против правительства Соединённого Королевства. Об этом пишет газета Evening Standard.

Журналисты отметили, что старый судебный процесс был приостановлен в 2018 году, но благодаря опубликованному независимому докладу о результатах расследования случившегося полсотни лет назад масштабного заражения его пришлось возобновить. В отчёте указывалось, что власти Великобритании не признавали массового характера инфекций и не приняли вовремя должных мер.