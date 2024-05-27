Посла Франции в Шри-Ланке нашли мёртвым в его резиденции
Посла Франции в Шри-Ланке Пактэ нашли мёртвым в его резиденции в Коломбо
Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдвивах Жан-Франсуа Пактэ. Фото © Сайт Посольства Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах
Французский посол в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ обнаружен мёртвым в его резиденции в неофициальной ланкийской столице Коломбо. Об этом сообщило Министерство иностранных дел островного государства.
Ведомство выразило глубочайшие соболезнования в связи с кончиной дипломата и пообещало оказать всестороннее содействие МИД Франции и близким умершего. Причина смерти 53-летнего посла в пресс-релизе не называется. По информации The Daily Mirror, у Пактэ случился сердечный приступ.
Ранее стало известно, что в Москве умер чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас в РФ Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Тело дипломата в его квартире в Замоскворечье нашла сотрудница посольства. Предварительно, причиной смерти стало заболевание печени.