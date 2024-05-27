Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 21:29

Посла Франции в Шри-Ланке нашли мёртвым в его резиденции

Посла Франции в Шри-Ланке Пактэ нашли мёртвым в его резиденции в Коломбо

Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдвивах Жан-Франсуа Пактэ. Фото © Сайт Посольства Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах

Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдвивах Жан-Франсуа Пактэ. Фото © Сайт Посольства Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах

Французский посол в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ обнаружен мёртвым в его резиденции в неофициальной ланкийской столице Коломбо. Об этом сообщило Министерство иностранных дел островного государства.

Ведомство выразило глубочайшие соболезнования в связи с кончиной дипломата и пообещало оказать всестороннее содействие МИД Франции и близким умершего. Причина смерти 53-летнего посла в пресс-релизе не называется. По информации The Daily Mirror, у Пактэ случился сердечный приступ.

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци погиб во время восхождения в горы
Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци погиб во время восхождения в горы

Ранее стало известно, что в Москве умер чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас в РФ Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Тело дипломата в его квартире в Замоскворечье нашла сотрудница посольства. Предварительно, причиной смерти стало заболевание печени.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Франция
  • Шри-Ланка
  • Мальдивы
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров