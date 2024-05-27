Видео 18+: В Коми мужчина зверски зарезал сотрудницу службы доставки из-за запаха еды

В Республике Коми произошло зверское убийство. Мужчина зарезал сотрудницу службы доставки, потому что ему не понравился запах еды. Об этом сообщает SHOT.

В Коми мужчина зарезал сотрудницу службы доставки из-за запаха еды. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, нападение произошло на днях в Сыктывкаре, в микрорайоне "Орбита". Мужчина с криками ворвался в здание службы доставки азиатской кухни на улице Тентюковской. Он начал с ходу орать, ругаться и материться. Мужчина раздражённо заявил, что в его квартиру проникает запах еды из службы доставки, которую он назвал "сушильней" .В это же время рядом стояла женщина, которая резала продукты и отвечала на его претензии.

Неадекват выхватил нож и несколько раз ударил женщину в спину и живот. Очевидцы оттащили его от раненой, а на место вызвали сотрудников полиции и скорую. Пострадавшая скончалась. Преступление прокомментировали в СУ СК по региону.

"24 мая текущего года в помещении службы доставки по улице Тентюковской города Сыктывкара 35-летний мужчина нанёс 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Женщина была госпитализирована, но на следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась от полученных телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Нападавший задержан и арестован. Известно, что ранее он был судим.