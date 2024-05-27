Россиянин впервые стал победителем чемпионата Европы по фокусам

Молодой российский фокусник Владимир Григорьев победил на состоявшемся 23–26 мая в итальянском Сен-Венсане профессиональном чемпионате Европы. Ещё один представитель нашей страны — Артём Щукин — занял второе место. Об этом рассказал президент Российской ассоциации иллюзионистов (РАИ) Дмитрий Чириков.

Россиянин Владимир Григорьев победил на чемпионате Европы среди фокусников. Видео VK / Дмитрий Чириков

"Владимир Григорьев умудрился стать первым русским артистом, который на столь престижном конкурсе за всю его историю занял первое место — это очень большое событие в нашем жанре", — пояснил он в беседе с ТАСС.

По его словам, в соревновании принимали участие лучшие в Европе специалисты в этом жанре — фокусники, выигравшие национальные чемпионаты в своих странах. Григорьев стал победителем в сложной номинации "Микромагия" — здесь фокусы демонстрируются в непосредственной близости от глаз.

Что касается Щукина — он стал вторым в номинации "Комедийная магия". По словам Чирикова, фокусник по сути повторил свой успех трёхлетней давности, когда стал победителем в номинации "Манипуляция".

"В этом году он для себя попробовал новый жанр и подготовил абсолютно новый номер, а за три года подготовить призовой номер — это нужно иметь очень серьёзную работоспособность", — подчеркнул руководитель ассоциации.

Чемпионат Европы по фокусам проходит раз в три года. В этот раз РФ представляли три мастера. Россияне, занявшие призовые места, смогут принять участие в чемпионате мира 2025 года в Турине.