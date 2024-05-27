Названа европейская страна, где газ подорожал больше всего в прошлом году

Литва стала страной, где в прошлом году сильнее всего увеличились цены на газ. Как пишет РИА "Новости", рост составил почти 70%.

Всего в рейтинг вошли около 30 государств из Европы и Азии. Наиболее существенный рост цен на голубое топливо был зафиксирован в Литве (+67,6%), Польше (+24,3%) и Словакии (+22,4%).

В то же время в 14 странах наблюдалось снижение стоимости этого типа энергоносителей. Так, цены на газ в Румынии, Греции и Дании в 2023 году снизились примерно вдвое. Текущая цена газа в России не менялась с прошлого года.

Наиболее доступен газ для жителей Казахстана. Они могут себе позволить более 10 тысяч кубометров топлива на среднемесячную зарплату. На втором месте Россия (9,2 тысячи), на третьем — Белоруссия (5 тысяч). Самый дорогой газ — в Швеции. Жители королевства платят за кубометр в пересчёте на российскую валюту 210 рублей. Далее идут Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва (более 148 рублей).

Аналитики считают, что высокий уровень сформированных газовых запасов во всём мире приведёт к снижению стоимости голубого топлива в 2024 году — на европейском рынке этот показатель составит около 300–350 долларов за тысячу кубометров. В то же время в России ожидается рост цен, однако, согласно результатам исследования экспертов, доступность газа для россиян не должна снизиться благодаря текущей динамике заработной платы.